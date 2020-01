Hi,

I have a TBS 6909 DVB-S(2) card and I'm trying to get Freeview Satellite on Ubuntu Linux. The drivers are installed and appear to be working, but I can't get a channel list.

I have an old Sky Satellite Dish with a Sharp LNB.

My card has 4 inputs:

0: Vertical Polarization, Low Frequency Noise

1: Vertical Polarization, High Frequency Noise

2: Horizontal Polarization, Low Frequency Noise

3: Horizontal Polarization, High Frequency Noise

I am using input 2 and can scan but at best I only see the Sky Channels (which I don't want). I can't find the Freeview channels.

The command,

w_scan -fs -s S160E0 > channels.conf

produces:

Discovery HD;SkyNZ:12268:hC23M5O20S1:S160E:22500:1001=27:1101=eng@3:1901:96A,958:1013:169:9:0

MTV Music;SkyNZ:12268:hC23M5O20S1:S160E:22500:1002=27:1102=eng@4:1902:96A,958:1180:169:9:0

CI;SkyNZ:12268:hC23M5O20S1:S160E:22500:1003=27:1103=eng@4:1903:96A,958:1049:169:9:0

Nick Jr.;SkyNZ:12268:hC23M5O20S1:S160E:22500:1004=27:1104=eng@4:0:96A,958:1184:169:9:0

Discovery Turbo HD;SkyNZ:12268:hC23M5O20S1:S160E:22500:1005=27:1105=eng@3:1905:96A,958:1242:169:9:0

Nickelodeon;SkyNZ:12268:hC23M5O20S1:S160E:22500:1007=27:1107=eng@4:1907:96A,958:1024:169:9:0

Daystar;SkyNZ:12268:hC23M5O20S1:S160E:22500:1010=27:1110=eng@4:0:96A,958:1051:169:9:0

MTV Music;SkyNZ:12268:hC23M5O20S1:S160E:22500:1002=27:1102=eng@4:1902:96A,958:1436:169:9:0

CBeebies;SkyNZ:12268:hC23M5O20S1:S160E:22500:1008=27:1108=eng@3:0:96A,958:1246:169:9:0

BBC Earth HD;SkyNZ:12268:hC23M5O20S1:S160E:22500:1006=27:0;1106:1906:96A,958:1059:169:9:0

SKY Box Office;SkyNZ:12581:hC23M5O20S1:S160E:22500:1001=27:1101=eng@4:0:96A,958:1061:169:1:0

SKY Box Office;SkyNZ:12581:hC23M5O20S1:S160E:22500:1002=27:1102=eng@4:0:96A,958:1062:169:1:0

SKY Box Office;SkyNZ:12581:hC23M5O20S1:S160E:22500:1003=27:1103=eng@4:0:96A,958:1063:169:1:0

SKY Box Office;SkyNZ:12581:hC23M5O20S1:S160E:22500:1004=27:1104=eng@4:0:96A,958:1064:169:1:0

TLC;SkyNZ:12581:hC23M5O20S1:S160E:22500:1006=27:1106=eng@4:1906:96A,958:1243:169:1:0

Colors;SkyNZ:12581:hC23M5O20S1:S160E:22500:1007=27:1107=hin@4:0:96A,958:1241:169:1:0

CGTN Documentary;SkyNZ:12581:hC23M5O20S1:S160E:22500:1009=27:1109=eng@3:0:96A,958:1077:169:1:0

CNN;SkyNZ:12546:hC23M5O20S1:S160E:22500:1005=27:1105=eng@4:0:96A,958:1015:169:4:0

Animal Planet;SkyNZ:12546:hC23M5O20S1:S160E:22500:1007=27:1107=eng@4:1907:96A,958:1014:169:4:0

SonLife;SKYNZ:12546:hC23M5O20S1:S160E:22500:1009=27:1109=eng@4:0:96A,958:1218:169:4:0

Country TV;SkyNZ:12546:hC23M5O20S1:S160E:22500:1006=27:1106=eng@4:0:96A,958:1098:169:4:0

Shopping Channel;SkyNZ:12546:hC23M5O20S1:S160E:22500:1011=27:1111=eng@4:0:96A,958:1185:169:4:0

MTV Classic;SkyNZ:12546:hC23M5O20S1:S160E:22500:1010=27:1110=eng@4:1910:96A,958:1176:169:4:0

MTV Classic;SkyNZ:12546:hC23M5O20S1:S160E:22500:1010=27:1110=eng@4:1910:96A,958:1432:169:4:0

Comedy Central HD;SkyNZ:12546:hC23M5O20S1:S160E:22500:1004=27:1104=eng@3:1904:96A,958:1042:169:4:0

MTV HD;SkyNZ:12546:hC23M5O20S1:S160E:22500:1003=27:1103=eng@3:1903:96A,958:1039:169:4:0

SKY ARTS;SkyNZ:12394:hC23M5O20S1:S160E:22500:1002=27:1102=eng@4:0:96A,958:1029:169:13:0

HISTORY;SkyNZ:12394:hC23M5O20S1:S160E:22500:1003+8183=27:1103=eng@4:1903:96A,958:1016:169:13:0

Fox News;SkyNZ:12394:hC23M5O20S1:S160E:22500:1005+8185=27:1105=eng@4:0:96A,958:1057:169:13:0

Food Network;SkyNZ:12394:hC23M5O20S1:S160E:22500:1008=27:1108=eng@4:0:96A,958:1052:169:13:0

Auxiliary;SkyNZ:12394:hC23M5O20S1:S160E:22500:1011=27:1141=ALA@3,1151=ALB;1131:1911:96A,958:1198:169:13:0

Real Good Life;Real Good Life - FM 99.4:12394:hC23M5O20S1:S160E:22500:0:1176=eng@3:0:96A,958:1088:169:13:0

New Supremo;New Supremo - AM 936:12394:hC23M5O20S1:S160E:22500:0:1177=eng@3:0:96A,958:1089:169:13:0

FM 104.2;FM 104.2:12394:hC23M5O20S1:S160E:22500:0:1178=eng@3:0:96A,958:1090:169:13:0

Blues;Blues - Never Felt So Good:12394:hC23M5O20S1:S160E:22500:0:1186=eng@3:0:96A,958:1132:169:13:0

Ad Tracks - All;Ad Tracks - All:12394:hC23M5O20S1:S160E:22500:0:1187=eng@3:0:96A,958:1196:169:13:0

Licence Included;Licence Included:12394:hC23M5O20S1:S160E:22500:0:1188=eng@3:0:96A,958:1195:169:13:0

Sport Pop-Up 1;SkyNZ:12394:hC23M5O20S1:S160E:22500:1001=27:1101=eng@3:0:96A,958:1009:169:13:0

Sky News;SkyNZ:12421:hC23M5O20S1:S160E:22500:1003=27:1103=eng@4:1904:96A,958:1017:169:14:0

CGTN;SkyNZ:12421:hC23M5O20S1:S160E:22500:1006=27:1106=eng@4:0:96A,958:1093:169:14:0

NAT GEO;SkyNZ:12421:hC23M5O20S1:S160E:22500:1007=27:1107=eng@4:1907:96A,958:1012:169:14:0

BBC World News;SkyNZ:12421:hC23M5O20S1:S160E:22500:1009=27:1109=eng@4:0:96A,958:1026:169:14:0

FACE TV;SkyNZ:12421:hC23M5O20S1:S160E:22500:1010=27:1110=eng@4:0:96A,958:1187:169:14:0

TVSN Shopping;SkyNZ:12421:hC23M5O20S1:S160E:22500:1011=27:1111=eng@4:0:96A,958:1210:169:14:0

Vibe HD;SkyNZ:12421:hC23M5O20S1:S160E:22500:1004=27:0;1104:0:96A,958:1041:169:14:0

NZ Chart;NZ Chart - Top 40 Hits:12421:hC23M5O20S1:S160E:22500:0:1171=eng@3:0:96A,958:1120:169:14:0

Pop;Pop - '90s to Today:12421:hC23M5O20S1:S160E:22500:0:1172=eng@3:0:96A,958:1121:169:14:0

Smooth;Smooth - Sounds to Soothe:12421:hC23M5O20S1:S160E:22500:0:1181=eng@3:0:96A,958:1122:169:14:0

Sport Pop-Up 2;SkyNZ:12421:hC23M5O20S1:S160E:22500:1001=27:1101=eng@3:0:96A,958:1048:169:14:0

And the command

dvbv5-scan -lUNIVERSAL /usr/share/dvb/dvb-s/OptusD1-160.0E -o dvbv5.txt

Outputs the following in the terminal:

Using LNBf UNIVERSAL

Universal, Europe

Freqs : 10800 to 11800 MHz, LO: 9750 MHz

Freqs : 11600 to 12700 MHz, LO: 10600 MHz

ERROR command BANDWIDTH_HZ (5) not found during retrieve

Cannot calc frequency shift. Either bandwidth/symbol-rate is unavailable (yet).

Scanning frequency #1 12456000

RF (0x01) Signal= -66.39dBm preBER= 0

Scanning frequency #2 12483000

RF (0x01) Signal= -70.69dBm preBER= 0

And produces no output file.

Can anyone help me?

TW.