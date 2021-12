The current streams provide by Mediaworks appear to max out at 1024x576 anamorphic

(+) Video --vid=1 'bitrate 2081200' (h264 1024x576 25.000fps)

Video --vid=2 'bitrate 881465' (h264 854x480 25.000fps)

Video --vid=3 'bitrate 406265' (h264 640x360 25.000fps)

(+) Audio --aid=1 'bitrate 2081200' (aac 2ch 48000Hz)

Audio --aid=2 'bitrate 881465' (aac 2ch 48000Hz)

Audio --aid=3 'bitrate 406265' (aac 2ch 48000Hz)

Whilst Edge TV and Breeze manage 720p and a much better bitrate

(+) Video --vid=1 'bitrate 10069677' (h264 1280x720 25.000fps)

Video --vid=2 'bitrate 7869708' (h264 1024x576 25.000fps)

Video --vid=3 'bitrate 3469708' (h264 768x432 25.000fps)

Video --vid=4 'bitrate 1846196' (h264 512x288 25.000fps)

(+) Audio --aid=1 'bitrate 10069677' (aac 2ch 48000Hz)

Audio --aid=2 'bitrate 7869708' (aac 2ch 48000Hz)

Audio --aid=3 'bitrate 3469708' (aac 2ch 48000Hz)

Audio --aid=4 'bitrate 1846196' (aac 2ch 48000Hz)

Does anyone have a link to higher quality streams. Even 720p would be a huge step up on the 576p current streams.