Unfortunately it's likely the same reason affecting almost every other provider in this part of the world. I'll just quote a post by @saf in relation to another provider but likely same issue:



saf: There are a significant number of submarine cables cut currently between Asia and Europe. With this happening, carriers and providers are being forced to use paths with less capacity, or temporary measures in order to keep packets flowing, which causes congestion on the remaining paths that are working - but hey, moving most packets is better than no packets! Fixing these cables is proving especially challenging, moreso than normal due to the instability in the region, needing military escorts and defense etc. Doing some digging, it does look like RETN and/or their provider are striking this problem, which matches both in terms of the traffic path, and explains differences in time of day based on when the working path they're using is congested. We have already completed some traffic engineering changes a month or so ago in order to route around points of significant congestion due to all the above with the elements we have control over, however we can't fix every path to everywhere, as we can't control the whole path to the remote destination.

For example, on my provider I'm noticing traffic via IPv6 actually go via the US currently (really weird route) while IPv4 going via the EU by another congested route. Same problem, it's not quick but I've seen this congestion drop down to literally dialup speeds (around 7kb/sec download rate) at one point over to the part of the world Mikrotik host their stuff (in Latvia).