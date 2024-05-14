I've been trying to update some Mikrotik devices tonight, but they are going extremely slow.
On doing a trace route I'm getting high pings in Mercury's network at hop 10, worse to Mikrotik because they're in Latvia - almost as good as a geostationary satellite Internet connection, and throughput of about 10KB/s.
Can anyone confirm Mercury customers in the South Island are seeing similar results?
4 16 ms 13 ms 13 ms lo0-2.avo-bng-2.as55850.net [103.241.56.242]
5 19 ms 18 ms 19 ms et-0-0-16.avo-p-1.as55850.net [116.251.185.52]
6 23 ms 19 ms 18 ms et-0-0-8.ch-p-1.as55850.net [116.251.185.158]
7 18 ms 18 ms 18 ms et-0-0-0.ch-p-2.as55850.net [116.251.184.129]
8 19 ms 19 ms 26 ms et-0-0-8.cpc-p-2.as55850.net [116.251.184.250]
9 18 ms 15 ms 19 ms lo0-1.cpc-ir-1.as55850.net [103.241.56.8]
10 155 ms 155 ms 159 ms et-0-0-3.cpc-p-1.as55850.net [103.26.202.19]
11 158 ms 158 ms 162 ms et-0-1-5.ote-p-4.as55850.net [116.251.184.96]
12 165 ms 160 ms 159 ms palo-b24-link.ip.twelve99.net [62.115.115.216]
13 * * * Request timed out.
14 547 ms 547 ms 544 ms ash-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.136.201]
15 530 ms * * prs-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.112.243]
16 543 ms 543 ms 542 ms adm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.134.96]
17 541 ms 540 ms 548 ms hbg-bb3-link.ip.twelve99.net [80.91.252.43]
18 * * 543 ms kbn-bb5-link.ip.twelve99.net [62.115.134.76]
19 543 ms * 540 ms kbn-b1-link.ip.twelve99.net [62.115.143.7]
20 528 ms * 527 ms kbn-bb6-link.ip.twelve99.net [62.115.138.112]
21 531 ms 528 ms 528 ms sto-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.139.172]
22 395 ms 396 ms 396 ms riga-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.139.199]
23 539 ms 536 ms 542 ms siatet-ic-332270.ip.twelve99-cust.net [213.248.8
4.33]
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 550 ms 545 ms 548 ms forum.mikrotik.com [159.148.147.239]
edit: similar results to their download balancer @ 159.148.147.251