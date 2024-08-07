Geekzone: technology news, blogs, forums
These are from RTM Malaysia as provided on their website, they are an officially licensed rights holder

 

not the best in terms of video quality but, free is free

 

 

 

RTM CH 1
https://d25tgymtnqzu8s.cloudfront.net/event/smil:ag1/playlist.m3u8
RTM CH 2
https://d25tgymtnqzu8s.cloudfront.net/event/smil:ag2/playlist.m3u8
RTM CH 3
https://d25tgymtnqzu8s.cloudfront.net/event/smil:ag3/playlist.m3u8
RTM CH 4
https://d25tgymtnqzu8s.cloudfront.net/event/smil:ag4/playlist.m3u8
RTM CH 5
https://d25tgymtnqzu8s.cloudfront.net/event/smil:ag5/playlist.m3u8
RTM CH 6
https://d25tgymtnqzu8s.cloudfront.net/event/smil:event1/playlist.m3u8

 

 

-4 hrs

https://paris2024.rtm.gov.my/jadual

