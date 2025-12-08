I have a Synology WRX560 router for sale.
Works on gigabit fibre, supports tagged/untagged networks. Wi-Fi6, multiple VLANs.
Can be added as a node in a Synology mesh network.
Asking $200 including shipping.
I have a Synology WRX560 router for sale.
Works on gigabit fibre, supports tagged/untagged networks. Wi-Fi6, multiple VLANs.
Can be added as a node in a Synology mesh network.
Asking $200 including shipping.
Referral links: Quic Broadband (free setup code: R587125ERQ6VE) | Samsung | AliExpress | Wise | Sharesies
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LEGAL video, movies and TV download and streaming options in New Zealand
Bump.
Referral links: Quic Broadband (free setup code: R587125ERQ6VE) | Samsung | AliExpress | Wise | Sharesies
Support Geekzone by subscribing (browse ads-free), or making a one-off or recurring donation through PressPatron.
LEGAL video, movies and TV download and streaming options in New Zealand
You can support Geekzone with a one-off or recurring donation via PressPatron.