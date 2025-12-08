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ForumsOffers and Wanted[FS] Synology WRX560 router
freitasm

BDFL - Memuneh
81393 posts

Uber Geek
+1 received by user: 42801

Administrator
ID Verified
Trusted
Geekzone
Lifetime subscriber

#323489 8-Dec-2025 13:41
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I have a Synology WRX560 router for sale.

 

Works on gigabit fibre, supports tagged/untagged networks. Wi-Fi6, multiple VLANs.

 

Can be added as a node in a Synology mesh network.

 

Asking $200 including shipping.

 

 

 

 

 

 




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freitasm

BDFL - Memuneh
81393 posts

Uber Geek
+1 received by user: 42801

Administrator
ID Verified
Trusted
Geekzone
Lifetime subscriber

  #3452636 13-Jan-2026 15:46
Send private message

Bump.




Referral links: Quic Broadband (free setup code: R587125ERQ6VE) | Samsung | AliExpress | Wise | Sharesies 

 

Support Geekzone by subscribing (browse ads-free), or making a one-off or recurring donation through PressPatron.

 

 

LEGAL video, movies and TV download and streaming options in New Zealand

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