Mobile handsets: Frequency bands advice requested please..?
Hello,

 

I will appreciate if someone more knowledge than I on the subject has time to look at this device

 

at this Amazon.com.au link below, and compare the frequency band claims listed, with NZ use,

 

please. 

 

Especially for use on 2Degrees network? I tried but failed to find relevant information to compare.

 

 

 

   https://www.amazon.com.au/Motorola-Foldable-Snapdragon-Unlocked-T-Mobile/dp/B0D87QR2TM/ref=sr_1_3?crid=2FEZDSGJ0BLV9¤cy=NZD&dib=eyJ2IjoiMSJ9.SAkoOC8ZXXK3o1p-pU1--brLqjflOOmIV5WN9sRnY94STu7KX54IbE0CBz7W9IN0Ybj1mQigJhxAi2u8XhbvPDUUQONWgBbmuJYdx0wPRfL2Ve5JmxYfnbsJJMwt2dbm1mfRJUpGBrLRNN8gZLyxGW8TMr0jDIXfMCU3Ld-h0d1Ia_zWpP4YCwc9flaMM4eqmE21l5Z636Q_FceY-p1gNXTxyDThmV6nLu5QqlfbrsAQnRxA37y-0Nqd6A2nVfK9nNytPzVeVVx3Npaz3MEiX3pHlxHMl6rN10AMHoaWzAk.3-EaNYpeO5nDAXlFXihJBGiLIYoct087KJ_xlWG2to4&dib_tag=se&keywords=%27Motorola+Razr+40%27&qid=1754935789&rnid=7058125051&s=electronics&sprefix=motorola+razr+40+%2Celectronics%2C376&sr=1-3

Far more to it than just band support VoLTE and Vo-Wi-Fi support



Linux:

 

Far more to it than just band support VoLTE and Vo-Wi-Fi support

 

 

Yeah as pointed out in the other threads, you can have all the correct bands in the phone itself and it still won't work properly. If you are buying Android, then get it from a big box retailer or telco here.

