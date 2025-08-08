Most batteries over 60% unless listed
Ram and SSD upgrades availible
Shipping an extra $15 per laptop.
I can be a litle slow in sending :)
Dell 5310 2n1
i7-10610U
16Gb RAM
245Gb SSD
Touchscreen
"B" Grade - large sticker removed paint on lid
Rest in good condition
Win11
$300
Dell Latitude 7410
i5-10310U
16Gb RAM
512Gb SSD
Win11
$350
HP Probook 430 G7
i3-10110U
16Gb RAM
256Gb SSD
Win11
$250
HP EliteBook 840 G5
i5-7300
16Gb RAM
256Gb SSD
Win10
$225
HP EliteBook 840 G5 - 2 Units
i5-8250
16Gb RAM
256Gb SSD
Win11
$250
Dell XPS 15 9570
i5-8300H
16Gb RAM
512Gb SSD
Win11
Battery 56%
S425
2013 MacBook 13" Retina
i5 2.6Ghz
8Gb RAM
256Gb SSD
One small bright pixel
cc 1408
$200
HP Elitedesk 800 G6 Mini PC
Serial: 8CC13746VZ
i5-10500T
16Gb RAM
256Gb SSD
Win11
$400