Most batteries over 60% unless listed

 

Ram and SSD upgrades availible

 

Shipping an extra $15 per laptop. 

 

I can be a litle slow in sending :)

 

 

 

Dell 5310 2n1
i7-10610U 
16Gb RAM
245Gb SSD
Touchscreen
"B" Grade - large sticker removed paint on lid
Rest in good condition
Win11

 

$300
---------------------------------------
Dell Latitude 7410
i5-10310U
16Gb RAM
512Gb SSD
Win11

 

$350
---------------------------------------
HP Probook 430 G7
i3-10110U
16Gb RAM
256Gb SSD
Win11

 

$250
----------------------------------------
HP EliteBook 840 G5
i5-7300
16Gb RAM
256Gb SSD
Win10

 

$225
---------------------------------------
HP EliteBook 840 G5  - 2 Units
i5-8250
16Gb RAM
256Gb SSD
Win11

 

$250
---------------------------------------
Dell XPS 15 9570
i5-8300H
16Gb RAM
512Gb SSD
Win11
Battery 56%

 

S425
----------------------------------------
2013 MacBook 13" Retina 
i5 2.6Ghz
8Gb RAM
256Gb SSD
One small bright pixel
cc 1408

 

$200
----------------------------------------
HP Elitedesk 800 G6 Mini PC
Serial: 8CC13746VZ
i5-10500T
16Gb RAM
256Gb SSD
Win11

 

$400