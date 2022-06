Hey guys is there something going on with 8.8.8.8 and some international links.

Getting +200ms on 8.8.8.8

and 250ms up from 60ms on wow

on 2deg and a wireless provider.

Tracing route to dns.google [8.8.8.8]

over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms pfSense.localdomain [192.168.1.6]

2 148 ms 148 ms 148 ms 136.22.99.33

3 144 ms 160 ms 150 ms 136.22.254.30

4 146 ms 148 ms 154 ms 108.170.247.65

5 219 ms 219 ms 214 ms 209.85.253.181

6 213 ms 214 ms 215 ms dns.google [8.8.8.8]

Trace complete.