Battery report

COMPUTER NAME

LAPTOP-SURFACE

SYSTEM PRODUCT NAME

Microsoft Corporation Surface Pro 3

BIOS

3.11.2650 04/30/2019

OS BUILD

22000.1.amd64fre.co_release.210604-1628

PLATFORM ROLE

Slate

CONNECTED STANDBY

Supported

REPORT TIME

2022-05-02 17:39:35

Installed batteries

Information about each currently installed battery

BATTERY 1

NAME

X883815

MANUFACTURER

LGC-LGC

SERIAL NUMBER

1234052612

CHEMISTRY

LION

DESIGN CAPACITY

42,157 mWh

FULL CHARGE CAPACITY

39,528 mWh

CYCLE COUNT

19

Recent usage

Power states over the last 3 days

START TIME

STATE

SOURCE

CAPACITY REMAINING

2022-05-01 14:29:23

Connected standby

Battery

15 %

5,890 mWh

14:31:45

Connected standby

AC

14 %

5,639 mWh

14:31:48

Active

AC

14 %

5,654 mWh

14:45:20

Suspended

20 %

7,714 mWh

14:45:59

Active

AC

20 %

7,813 mWh

15:30:33

Suspended

44 %

17,199 mWh

15:32:33

Active

AC

45 %

17,594 mWh

17:21:30

Connected standby

AC

99 %

39,315 mWh

18:04:31

Active

AC

102 %

40,227 mWh

2022-05-02 12:58:30

Active

Battery

102 %

40,227 mWh

13:01:19

Connected standby

Battery

102 %

40,227 mWh

13:06:18

Active

Battery

102 %

40,227 mWh

13:19:48

Suspended

102 %

40,227 mWh

13:09:51

Connected standby

Battery

102 %

40,227 mWh

13:19:16

Suspended

102 %

40,227 mWh

17:36:35

Connected standby

Battery

102 %

40,227 mWh

17:37:04

Active

Battery

102 %

40,227 mWh

17:39:35

Report generated

Battery

96 %

37,962 mWh

Battery usage