Can someone that is on 2degrees fibre please check if they can get to codeproject.com / codeproject.ai?

I cannot seem to access it on my static ip fibre 2degrees connection. OK if I go through a VPN and also OK on 2degrees mobile.

Tracert:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1

2 * * * Request timed out.

3 5 ms 3 ms 3 ms 10.101.0.158

4 3 ms 3 ms 3 ms as9790.bdr01.akl03.akl.nz.vocus.network [175.45.102.238]

5 3 ms 3 ms 3 ms be1000.bdr01.akl03.akl.nz.vocus.network [175.45.102.237]

6 126 ms 127 ms 127 ms be200.bdr04.lax01.ca.us.vocus.network [114.31.199.72]

7 189 ms 226 ms 189 ms equinixexchange.peer1.net [206.126.236.30]

8 187 ms 188 ms 189 ms et-0-1-0.ash-eqx-cor-1.peer1.net [216.187.88.136]

9 206 ms 195 ms 193 ms ae4.tor-fr402-cor-1.peer1.net [216.187.88.62]

10 193 ms 194 ms 194 ms et-7-2-0.tor-fr402-dis-1.peer1.net [216.187.88.53]

11 195 ms 193 ms 195 ms tor-fr402-xe3-1.peer1.net [216.187.113.86]

12 * * * Request timed out.

13 * * * Request timed out.

14 * * * Request timed out.

Cheers